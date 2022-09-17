Akaryakıt fiyatlarında düzenleme
Akaryakıt fiyatlarında düzenleme
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Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi.
Buna göre, 95 ve 98 oktan kurşunsuz benzine zam gelirken, Euro dizel ile gaz yağına indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren yüyürlüğe girdi
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı 19,54 TL’den 20,29 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı ise 19,85 TL’den 20,60 TL’ye yükseldi.
Euro dizel ve gaz yağında ise indirim yapıldı. Buna göre, 23,94 TL olan Euro dizel 23,69 TL’ye düşürüldü.
Gaz yağının fiyatı ise 24,32 TL’den 24,16 TL’ye düşürüldü
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