Akaryakıt fiyatlarında indirim

Perakende Akaryakıt satış fiyatları yeniden değişti.

Bugün itibarıyla (10 Ocak 2019), kurşunsuz 95 ve kurşunsuz 98 oktan benzin 6 kuruş, gazyağı 11 kuruş, Euro Diesel ise 10 kuruş indirimli satılacak.

Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5 TL, 98 oktan benzinin litresi 5.10 TL, gaz yağının litresi 4.75 TL ve Eurodiesel'in litresi de 4.85 TL'den satılacak.