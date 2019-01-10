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Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt satış fiyatları değişti.

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Perakende Akaryakıt satış fiyatları yeniden değişti.

Bugün itibarıyla (10 Ocak 2019),  kurşunsuz 95 ve kurşunsuz 98 oktan benzin  6 kuruş, gazyağı   11 kuruş, Euro Diesel  ise 10 kuruş indirimli satılacak.

Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5 TL, 98 oktan benzinin litresi 5.10 TL, gaz yağının litresi 4.75 TL ve Eurodiesel'in litresi de 4.85 TL'den satılacak.

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