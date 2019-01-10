Akaryakıt fiyatlarında indirim
Akaryakıt satış fiyatları değişti.
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Perakende Akaryakıt satış fiyatları yeniden değişti.
Bugün itibarıyla (10 Ocak 2019), kurşunsuz 95 ve kurşunsuz 98 oktan benzin 6 kuruş, gazyağı 11 kuruş, Euro Diesel ise 10 kuruş indirimli satılacak.
Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5 TL, 98 oktan benzinin litresi 5.10 TL, gaz yağının litresi 4.75 TL ve Eurodiesel'in litresi de 4.85 TL'den satılacak.
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