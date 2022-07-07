Akaryakıt ihaleleri konusunda talep edilen belgeler CTP heyetine verildi
Akaryakıt ihaleleri konusunda talep edilen belgeler CTP heyetine verildi
Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kıb-Tek akaryakıt ihalesiyle ilgili dün ilettiği sorulara yanıt verilmediği gerekçesiyle Başbakanlık önünde toplanarak Başbakan Ünal Üstel ile görüşme talebinde bulundu.
Başbakanlık önüne çadır kuran CTP’liler öğle saatlerinde Başbakan Üstel ve hükümet ortakları ile görüştü
Görüşme sonrası basına açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektrik kesintilerine ilişkin şirketlerle imzalanan sözleşmelerin bilgilerini aldıklarının söyledi.
“Akaryakıtın kaç paraya ton başına getirildiği ve ne kadar navlun ücreti ödendiği hepsi elimizdeki verilerde var. Bir hızla baktık ilk yazılarda çok açık görünüyor ki şüphelerimiz doğrulanmıştır” diyen Erhürman, verilere dayanarak gerekli hukuki girişimler için de hazırlıklarını başlatacaklarını belirtti.
Açıklama sonrası kurulan çadır ise kaldırıldı.
BRT
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