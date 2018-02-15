AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI!

Lefkoşa'da alkollü ve aşırı süratli şekilde araç kullanan 18 yaşındaki genç, yoldan çıkıp akaryakıt istasyonuna daldı

Murat ASLAN

Lefkoşa'da önceki gece meydana gelen trafik kazasında faciadan dönüldü. Petrol istasyonuna dalan alkollü araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza saat 00:15 raddelerinde Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Dört şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde yüzde 51 Mlgr alkollü içki tesiri altında batıya doğru aşırı süratli şekilde seyreden 18 yaşındaki Girne’de sakin Tolunay Bilaloğlu, yönetimindeki KJ 557 plakalı salon araçla yolun sağında bulunan Memo 1 Petrol İstasyonu önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, tehlikeli bir şekilde yan yan sürüklenerek yolun sağından dışarıya çıktıktan sonra Memo 1 Petrol istasyonuna ait ışıklı yön tabelasına çarptıktan sonra durdu. Çarpmanın etkisi ile savrulan ışıklı yön tabelası Kanopi direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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