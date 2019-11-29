AKARYAKITA ANALİZ!

Kıb-Tek’den yapılan açıklamaya göre, numuneler yarın 14.30-17.00 saatleri arasında KIB-TEK yetkilileri, bağımsız denetçi firma yetkilisi veya yetkilileri, iki Tasdik Memuru, akaryakıtı temin eden firma yetkilisi veya yetkilileri ile arzu eden basın mensupları nezaretinde alınacak…

Alınan numuneler daha sonra akreditasyon onaylı, analiz laboratuvarına gönderilerek analizler yaptırılacak.

Açıklamada, geminin santrale saat 13.00’de gelmesinin beklendiği ancak hava ve deniz koşullarına bağlı olarak geminin gelişinin gecikmesi durumunda numune alma işleminde de gecikme yaşanabileceği kaydedildi…