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Akaryakıta Yine Zam

Akaryakıta Yine Zam

isyan ettiren zamlar

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 Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, akaryakıt fiyatlarına zam geldi. 

Uygulanan zamlar şöyle:

  • 95 oktan benzin 13.70’den 14.73’e
  • 98 oktan benzin 13.94’den 14.97’ye
  • Euro dizel 13.50’den 14.62’ye 
  • Gaz yağı 13.36’dan 14.13’e yükseldi. 

Akaryakıta gelen zam, aynı zamanda iğneden ipliğe her şeyin fiyatının da artması anlamını taşıyor. Çünkü sebzeden meyveye, giyimden ticari mallara kadar her şeyin nakliye fiyatı artıyor. Bu durum hem nakliyecileri, hem esnafı hem de tüketicileri isyan ettiriyor.

Akaryakıta gelen yeni zam  yarından itibaren yürürlüğe girecek.

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