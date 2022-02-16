Akaryakıta zam yapıldı
Akaryakıta zam yapıldı
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Akaryakıta dün gece yapılan zammın ardından 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 12.60 TL’den 13.70 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 12.84 TL’den 13.94 TL’ye yükseldi.
Akaryakıta yapılan zam Resmi Gazete’de yayımlanarak dün gece yarısından sonra yürürlüğe girdi.
Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzin 12.60 TL’den 13.70 TL’ye 98 oktan kurşunsuz benzin 12.84 TL’den 13.94 TL’ye, Euro dizel 12.55 TL’den 13.56 TL, gaz yağı ise 12.67 TL’den 13.36 TL’a yükseldi.
TAK/BRTK
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