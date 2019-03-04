AKBIÇAK AİLESİ YASTA!

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Kıbrıs’ın tanınmış kasaplarından Salih Akbıçak, dün sabah hayatını kaybetti. “Akbıçak Kasap”ın kurucusu, Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak’ın babası olan Salih Akbıçak, kaptığı enfeksiyon sonucu rahatsızlanarak dün sabah yaşamını yitirdi. Kasap esnaflarının öncü isimlerinden olan, Salih Akbıçak’ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. 7 çocuk babası olan Salih Akbıçak, bugün İsmail Safa Camisi’nde



