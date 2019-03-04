Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. AKBIÇAK AİLESİ YASTA!
AKBIÇAK AİLESİ YASTA!

AKBIÇAK AİLESİ YASTA!

Kıbrıs’ın tanınmış kasaplarından Salih Akbıçak, yaşamını yitirdi

A+A-

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Kıbrıs’ın tanınmış kasaplarından Salih Akbıçak, dün sabah hayatını kaybetti. “Akbıçak Kasap”ın kurucusu, Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak’ın babası olan Salih Akbıçak, kaptığı enfeksiyon sonucu rahatsızlanarak dün sabah yaşamını yitirdi. Kasap esnaflarının öncü isimlerinden olan, Salih Akbıçak’ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. 7 çocuk babası olan Salih Akbıçak, bugün İsmail Safa Camisi’nde

 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.