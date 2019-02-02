AKÇA MESAJ YAYIMLADI

Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça da sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Akça mesajında; “Denktaş Ailesi ve Türk Halkının kalbinde taht kurmuş ömrü mücadele ile geçmiş vefakâr cefakar Aydın Denktaş annemizi kaybettik.

Muhtereme Allah’dan rahmet dileriz. Mekanı cennet, ruhu şad, korktuklarından emin,umduklarına nail olsun ve konağında melekler yoldaşı olsun inşallah. O en sevdiğine Rauf’una kavuşmanın huzuru içindedir. Peygamber efendimize komşu olsun inşallah. Başta ailesine ve Türk milletine merhumun geride kalanlarına Yüce Allah’dan sabırlar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.