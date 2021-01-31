Akçay Muhtarlığı vatandaşlara “evlerinizden çıkmayın” uyarısı yaptı
Akçay Muhtarlığı vatandaşlara “evlerinizden çıkmayın” uyarısı yaptı
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Akçay’da şiddetli fırtına çatıları uçurdu.Akçay Muhtarlığı vatandaşlara “evlerinizden çıkmayın” uyarısı yaptı.
Akçay Muhtarlığı tarafından yapılan açıklama şöyle: “Acil durummm… Çatılar ve damlar koyumuzde havada uçmaktadır. Bazi garajlar evlerin bahcelerine uçtu.
Lütfen panik yapmayın evlerinizden çıkmayınız”
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