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  3. Akçay Muhtarlığı vatandaşlara “evlerinizden çıkmayın” uyarısı yaptı
Akçay Muhtarlığı vatandaşlara “evlerinizden çıkmayın” uyarısı yaptı

Akçay Muhtarlığı vatandaşlara “evlerinizden çıkmayın” uyarısı yaptı

Akçay Muhtarlığı vatandaşlara “evlerinizden çıkmayın” uyarısı yaptı

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Akçay’da şiddetli fırtına çatıları uçurdu.Akçay Muhtarlığı vatandaşlara “evlerinizden çıkmayın” uyarısı yaptı.

Akçay Muhtarlığı tarafından yapılan açıklama şöyle: “Acil durummm… Çatılar ve damlar koyumuzde havada uçmaktadır. Bazi garajlar evlerin bahcelerine uçtu.

Lütfen panik yapmayın evlerinizden çıkmayınız” 

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