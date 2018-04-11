AKDAĞ KKTC'DEKİ TEMASLARINA BAŞLIYOR!

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bu sabah temaslarına başlıyor.

Resmi temaslarda bulunmak için dün akşam KKTC’ye gelen TC Başbakan Yardımcısı Akdağ, ilk olarak saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 11.00’de de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edilecek.

Saat 12.00’de Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek Akdağ, daha sonra saat 15.00’e kadar Başbakanlık’taki çalışma toplantısına katılacak.

Akdağ, saat 15.30’da Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya gelecek ve gece de Başbakan Erhürman tarafından Golden Tulip Otel’de onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Programa göre Türkiye Başbakan Yardımcısı Akdağ, gece 21.35’de adadan ayrılacak.