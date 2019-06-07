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AKDENİZ KÖYÜNDE YANGIN!

AKDENİZ KÖYÜNDE YANGIN!

Yangın

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 14:50 sıralarında, Akdeniz köyünün Alobo deresi mevkiinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu 5 çam, 15 akasya ağacı ile dere yatağı içerisindeki sazlıklar yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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