AKDENİZ KÖYÜNDE YANGIN!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 14:50 sıralarında, Akdeniz köyünün Alobo deresi mevkiinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu 5 çam, 15 akasya ağacı ile dere yatağı içerisindeki sazlıklar yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.