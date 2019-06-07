AKDENİZ KÖYÜNDE YANGIN!
Yangın
A+A-
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 14:50 sıralarında, Akdeniz köyünün Alobo deresi mevkiinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu 5 çam, 15 akasya ağacı ile dere yatağı içerisindeki sazlıklar yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler : Akdeniz köyü, yangın
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.