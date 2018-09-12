AKDENİZ'DE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre saat 09.21'de Antalya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya bu sabah 09.21'de sallandı. AFAD verilerine göre, Antalya Kumluca'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin büyüklüğü 5.3. Depremin yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde de dün 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Dünkü deprem Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde de hissedilmişti.

İşte bugünkü depremin merkez üssü;