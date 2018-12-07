AKDENİZ'DE DEPREM!

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.25’te merkez üssü Akdeniz olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana geldi.