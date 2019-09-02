AKDENİZ'DE DEPREM!
Korkutan deprem!
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Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında yaşanan depremin derinliği 7,17 kilometre olduğu açıklandı.
Saat 09.13’te, Akdeniz’de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Muğla’nın Dalaman ilçesinin 17,36 kilometre açığındaki depremin, 7,17 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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