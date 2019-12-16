AKDENİZ'DE SOĞUK SAVAŞ!

İsrail medyası kaynaklı haberlere göre Rodos üzerinden Yunanistan ve İtalya’ya boru hattı döşemek isteyen Tel Aviv’e Ankara’dan sürpriz bir öneri geldi. Ankara’nın Tel Aviv’e İsrail gazını Türkiye üzerinden yapmasını teklif ettiği İsrail yönetiminin de öneriyi değerlendirdiği iddia edildi.