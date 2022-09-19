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  3. Akdeniz'in ortasında insanlık dramı! Susuzluktan ölen çocuğunu kefenleyip denize attı
Akdeniz'in ortasında insanlık dramı! Susuzluktan ölen çocuğunu kefenleyip denize attı

Akdeniz'in ortasında insanlık dramı! Susuzluktan ölen çocuğunu kefenleyip denize attı

Akdeniz'in ortasında insanlık dramı! Susuzluktan ölen çocuğunu kefenleyip denize attı

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Libya'dan İtalya'ya deniz yolu ile iltica etmek isteyen Suriyeli bir aile, susuzluktan ölen çocuklarını kıyafetleri ile kefenleyip denize attı. O anlara ait video, sosyal medyada da gündem oldu.

Ülkelerindeki savaştan kaçan ve Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen mültecilerin yürek yakan ölüm haberlerine bir yenisi daha eklendi. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, İtalya'ya gitmeye çalışan Suriyeli bir ailenin dramı yer aldı.

VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR

27 Ağustos tarihinde yaşandığı açıklanan acı olay, yürek yaktı. Görüntülerde göçmen ailenin, susuzluktan ölen çocuklarını kefenleyip dualarla denize attıkları anları yer aldı.

YARDIM BEKLİYORLAR

Öte yandan dış basına yansıyan haberlerde, botun Akdeniz'de mahsur kaldığı ve göçmenlerin yetkililerden yardım beklediği bilgisi de edinildi.

Haberler.com

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