Akdoğan’da 5 pozitif vaka çok sayıda temaslı

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif Akdoğan’da 5 pozitif vakanın ve çok sayıda temaslının olduğunu açıklayarak, başladığımız yere geri döndük dedi. Başkanın açıklaması şu şekilde:

“Bölge ve belde halkım yine başladığımız yere döndük ne yazık ki, an itibarı ile 5 pozitif ve çok sayıda temaslıları bulunuyor beldemizde… Bundan dolayı haftaya yine yoğun bir covidli gündemle giriyoruz… Bundan dolayı maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim… Sağlıktan başkası yalan…”