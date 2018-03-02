AKILALMAZ OLAY!

Kenya'da korkunç bir olay yaşandı. Başkent Nairobi'deki Kenyatta Hastanesi'ne sedyeyle getirilen iki hastadan yanlış olanı ameliyata alan doktorlar, yanlış hastaya beyin ameliyatı yaptı. Hata ameliyattan saatler sonra ortaya çıkarken doktor açığa alındı.

Kenya’da yanlış hastanın kafatasını açarak beyin ameliyatına girişen beyin cerrahı açığa alındı. Kenya gazetesi Daily Nation’un haberine göre geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olayda Kenyatta Hastanesi’ne sedyeyle bilinci kapalı iki hasta getirildi. Birinin beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat edilmesi diğerinin ise tıpta “kapalı baş yarası” denilen kafada travma nedeniyle oluşan şişlik sebebiyle hemşire tarafından görülmesi gerekiyordu.

Fakat korkunç bir hata oldu ve ameliyathaneye yanlış kişi getirilip beyin ameliyatı için kafatası açıldı. Doktorlar, hatayı “ameliyata başladıktan saatler sonra, beyinde pıhtı olmadığını görünce anladı”. Yanlış kişinin kafatasını açmışlardı. Gazete hatanın, hastaların isimlerinin yazılı olduğu künyelerin karıştırılması sonucu meydana geldiğini yazdı

Kenyatta Hastanesi hatadan dolayı derin üzüntü duyulduğunu, doktorun da açığa alındığını açıkladı. Fakat meslektaşlarının doktorun açığa alınmasına isyan ettiği ve hastaların künyesini karıştıran personelin açığa alınması gerektiğini söyledikleri bildiriliyor.