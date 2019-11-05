Akıllı saat faciası!

Son dönemde iyice yaygınlaşan akıllı saat, ABD'de bir adamı hastanelik etti... ABD'de yaşayan Ethan Landers, uyku kalitesini de ölçmeye yarayan akıllı saatini gece de taktı. Fakat genç adam korkunç bir acı ve yanık kokusuyla uyandı. Apar topar hastaneye kaldırılan adamın cildinde 3'üncü derece yanık oldu.

ABD’nin Iowa eyaletinde yaşayan Ethan Landers’ın akıllı saatini gece uyurken de takması hastanelik etti… Uyku düzenini ve kalp ritmini ölçmeye yardımcı olan ve fiziksel aktivitelerini de kaydeden akıllı saatini gece uyurken de takan Landers, geçen ay bileğinde korkunç bir acı ve yanık kokusuyla uyandı.

Kolunu kaldıran Landers bileğindeki akıllı saatten dumanlar çıktığını ve aşırı ısındığını görerek panik içinde yataktan çıkmaya çalıştı. Yaşadıklarını Facebook üzerinden paylaşan Landers, “Cihazın yandığını anladım ama panik olmuştum. Yataktan kalktım ve ışığı açtım. Eşim bileğimdeki cihazı çıkarmayı başardıktan sonra evden çıktık” dedi.

Akıllı saat üreticisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hastaneye giden adam heme tedavi altına alındı. Yaşadıklarını bütün detayıyla paylaşan Landers, “Kolumda kabarcıklar çıkmıştı. Kolum erimiş gibi hissediyordum ve cihazın bataryasından dumanlar çıkıyordu. Hastanede önce doktorlar yarayı temizledi ve daha sonra röntgen çektiler” dedi. Landers röntgen sonucunda kırık ya da kalıcı bir kemik hasarı olmadığını öğrendikten sonra açık yarayı incelemesi için başka bir bölüme geçti.

Gittiği klinikte doktorların kendisine, “Kolunda üçüncü dereceden yanık var” dediğini aktaran Landers’ın şikayeti üzerine şirket harekete geçti. Şirket sözcüsü, “Müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği bir numaralı önceliğimizdir ve Bay Landers’ın şikayetini çok ciddiye alıyoruz. Bay Landers ile konuştuk ve olayla ilgili soruşturma başlattık” dedi.