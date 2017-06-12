AKINCI 3 YASA TASARISINI İMZALADI!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nin kamuda çalışan doktorların maaş düzenlemesi ve özlük haklarıyla ilgili onayına gönderdiği Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası’nı Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda ilgili taraflarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, yapılan değişikliklerle genel anlamda sağlık sisteminde yer alan doktorlar açısından belli iyileştirmeler getiren yasayı imzalarken, ilgili taraflardan 2008 Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında göreve başlayan 47 doktorun mağduriyetini gidermek üzere gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı’nda, söz konusu yasaların bütün yönleriyle ele alındığı toplantıya Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, TIP-İŞ Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli, Tabipler Birliği Başkanı Dr. Kenan Arfioğlu, Tabipler Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı ve yapılan yasal değişikliklerin dışında kalan, 2008 Sosyal Güvenlik Yasası’na tabi 47 doktoru temsilen Dr. Özlem Gürkut ve Dr. Nafiya Direktör katıldı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu toplantıda, 2008 Sosyal Güvenlik Yasası’na tabi olan kamu çalışanı 47 doktorun mağduriyetlerinin giderilmesi için teknik olarak çözüm üretemediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışma yaparak 47 doktorun mağduriyetinin giderilmesi için çözüm üretmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nin onayına gönderdiği konuyla ilgili 3 yasa değişikliğini sağlık sisteminin işleyişinin kesintiye uğramaması için imzalayacağını, ancak 47 kamu çalışanı doktorun mağduriyetinin giderilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.