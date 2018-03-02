AKINCI, ABD LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de hazır bulundu.