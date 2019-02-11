AKINCI, BAKANLAR KURULU VE MECLİS'İ BİLGİLENDİRECEK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis 26 Şubat’da görüşecek. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre iki lider saat 10.30’da BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın konutunda gayri resmi görüşmede biraraya gelecek.

Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili hükümeti ve Cumhuriyet Meclisi’ni ayrı ayrı bilgilendirecek

Akıncı, ilk olarak yarın saat 14.00’te Bakanlar Kurulu’nu bir sonraki hafta içinde de Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu bilgilendirecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile yaptığı haftalık olağan görüşmede, hükümeti bilgilendirmek istediğini belirtmiş ardından Bakanlar Kurulu’nun yarın saat 14.00’te toplantıya çağrılması talebini yazılı olarak Başbakan Tufan Erhürman’a iletmişti.