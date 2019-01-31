Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. AKINCI, BAYBARS'I KABUL ETTİ
AKINCI, BAYBARS'I KABUL ETTİ

AKINCI, BAYBARS'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı kabul etti

A+A-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı kabul etti.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşmede, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’tan; bakanlığın çalışmaları, yerel yönetimlerin durumu, muhaceret konuları ile hazırlanma çalışmaları devam eden “Vatandaşlık Yasası” hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Baybars, Vatandaşlık Yasası ile ilgili önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya daha ayrıntılı bilgi verecek

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.