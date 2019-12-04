AKINCI, BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINA BAŞLIYOR

Akıncı, bugün başlayacak ve Cumartesi günü tamamlanacak toplantılarda, siyasi partiler, belediye başkanları, muhtarlar ve sivil toplum örgütleriyle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün saat 16.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin yetkilileriyle toplantı yapacak.

Akıncı, yarın sabah saat 10.00’da belediye başkanlarını, öğleden sonra saat 16.00’da ise Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilmeyen siyasi partileri bilgilendirecek.

Cuma günü saat 10.00’da sivil toplum örgütleriyle toplantı yapacak olan Akıncı, Cumartesi günü saat 10.00’da muhtarlarla bir araya gelecek.