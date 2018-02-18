AKINCI: Bu zenginlik ortak bir zenginliktir. Rumların tek başlarına malı değildir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının çözüme hazır olmasa bile doğal gaz konusunda diyalog yoluyla ara formüller üzerinde Kıbrıslı Türklerle anlaşma yolunu bulması gerektiğini aksi takdirde Türkiye ile işbirliği ve dayanışma içerisinde arama faaliyetlerine girileceğini söyledi. Akıncı, “Çünkü bu zenginlik ortak bir zenginliktir. Rumların tek başlarına malı değildir”.

Cumhurbaşkanı Akıncı dün akşam CNN Türk’te konuk olduğu 5N1K programında, Rum tarafının Doğu Akdeniz’de tek yanlı başlattığı doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

“Her şeyi kendi yetki alanı içerisinde görüyorlar”

Akıncı, Doğu Akdeniz’de bugün yaşananların temel nedenin, Rum tarafının her şeyi kendi yetki alanı içerisinde görerek, deniz altındaki doğal gaz ve petrol yataklarına tek başına sahip çıkma arzusu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1963 yılında Kıbrıs Türklerini dışlayarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tamamına tek başlarına sahip çıkan Kıbrıs Rum tarafının şimdi de egemenlik sahasını genişleterek Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklara tek başına sahip çıkmaya çalıştığını söyledi.

Doğal gaz konusunda ara formül

Yaşanan gerginliklerin ortadan kalkması için, Kıbrıs Rum tarafının çözümsüzlük siyasetini artık bir yana bırakıp, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüme katkıda bulunması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yapılması gereken, bu alanın gerginlik alanı olmaktan çıkarılarak bir işbirliği alanı haline dönüştürülmesidir” dedi.

Kıbrıs Rum tarafının bugün çözüme hazır değilse bile, doğal gaz konusunda diyalog yoluyla ara formüller üzerinde Kıbrıslı Türklerle anlaşma yolunu bulması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle devam etti:

“Aksi takdirde olacak olan şudur: Nasıl ki onlar bu alanlarda kendilerini yetkili görüp bu araştırmayı yapıyorlar, Kıbrıslı Türkler de, Türkiye ile işbirliği ve dayanışma içerisinde aynı çabaya girecektir. Türkiye ile işbirliği içerisinde Türkiye’nin bir süre önce aldığı sondaj gemisi ile bu arama faaliyetlerine elbette biz de gireceğiz, çünkü bu zenginlik ortak bir zenginliktir. Rumların tek başlarına malı değildir.”

“Sürekli uyardık”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının müzakere sürecinde Kıbrıs Rum tarafını sürekli olarak uyardığını ve bu konuda ortak bir komite kurulmasını önerdiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu doğal zenginlikleri birlikte araştıralım ve konuyu gerginlik alanı olmaktan çıkarıp iş birliği alanına dönüştürelim” teklifine Kıbrıs Rum tarafının “Bu müzakere konusu değil, bizim kendi yetki alanımızda olan bir hadisedir. Bunu Kıbrıslı Türklerle konuşmayız” yanıtını verdiğini söyledi.

Rum tarafı Doğu Akdeniz de Türkiye’nin kimi bölge devletleri ile gerginleşen ilişkilerini fırsat bilerek Yunanistan ile birlikte kullanmaya çalıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Örneğin Mısır’la, İsrail ile yaptıkları anlaşmalar var. Son olarak Ürdün Kralı da geldi güney Kıbrıs’ı ziyaret etti. Bu da bu çabaların bir parçası olarak değerlendirilebilir” dedi.

“Türkiye’yi büyük devletlerle karşı karşıya getirmeyi hedefliyorlar”

Kıbrıs Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki tek yanlı hareketlerinin bir başka hedefinin de Türkiye’yi büyük devletlerle karşı karşıya getirmek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Bu da seçtikleri şirketlerden belirginleşiyor. Arama izni verdikleri Exxon Mobil bir Amerikan şirketi. Geçmiş CEO’su şimdiki ABD Dışişleri Bakanı. Şu anda tartışmalara konu olan Eni, bir İtalyan şirketi. Total ise bir Fransız şirketi. Bu ülkelerin şirketlerine doğal gaz arama ruhsatlarını vermek suretiyle Rumlar bir bakıma Türkiye’nin karşısına bu devletleri çıkarmaya çalışıyorlar”

“AB finansman sağlıyor”

Avrupa Birliği’nin de Rum tarafına finansman desteği sağladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “East-Med doğal gaz boru hattı projesi söz konusu. East-Med, Doğu Akdeniz’de çıkacak olan doğal gazı Türkiye’yi by-pass ederek Yunanistan üzerinden Avrupa’ya taşıma projesi. Bunun da fizibilitesi için AB milyonlarca Euro ayırdı” dedi.

“Akıl ve işbirliği yolunu seçmediler”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunun yerine Doğu Akdeniz’de gerek Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında, gerekse bölge devletleri arasında gelecekte Kıbrıs ile Türkiye arasında, Türkiye ile Yunanistan arasında işbirliği köprülerinin kurulmasına fırsat yaratacak bir proje söz konusu olabilirdi” şeklinde devam etti.

“Kıbrıs’ta çıkacak olan doğal gazın İsrail’de bulunmuş olan doğal gaz ile birleştirilerek Türkiye üstünden, gerek Türkiye’nin ihtiyaçlarına gerekse Avrupa’nın ihtiyaçları için sevk edilebilirdi” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Türkiye üstünden bu yol en kısa, en pratik, en hızlı ve en ucuz güzergahtır. Ancak ne yazık ki Rumlar bu akıl yolunu, işbirliği yolunu tercih etmediler ve gerginlik senaryolarına zemin hazırlayacak bir çaba içine girdiler” dedi.