AKINCI BUGÜN SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞÜYOR!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugün siyasi partilerle görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, seçim sonrası Meclis’e giren 6 siyasi partinin yetkilileriyle ayrı ayrı yapacağı görüşmelerin ardından hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, saat 10.00’da UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, 10.30’da CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 11.00’de HP Genel Başkanı Kudret Özersay, 11.30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 12.00’de DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve 12.30’da da YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul edecek.

Akıncı’nın, 7 Ocak Erken Genel Seçimi’nde Meclis’e giren 6 siyasi partinin yetkilileriyle ayrı ayrı yapacağı görüşmelerin ardından hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor.

Anayasa’nın 106’ncı maddesine göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline vermesi gerekiyor.

Bakanlar Kurulunu kurma görevi alan her milletvekili, bu görevini en geç on beş gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü.