Akıncı, CTP, DP ve HP’yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı bugün sırasıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP) ve Halkın Partisini (HP) ziyaret edecek.

Ziyaretlerde ikinci tur öncesi görüş alış verişinde bulunulup değerlendirme yapılacak. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın CTP ‘yi saat 15.00’te, DP’yi saat 17.00’de, HP’yi ise 19.00’da ziyaret etmesi planlandı.

BRTK