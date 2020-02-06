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AKINCI, CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI AÇIKLADI!

AKINCI, CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI AÇIKLADI!

Güven ve kararlılık belgesini açıkladı...

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin adaylık kararını dün akşam halkla paylaştı.Akıncı, adaylık kararını Lefkoşa Elysium Park’ta “Güven ve Kararlılık Gecesi” adıyla düzenlenen etkinlikte açıkladı.

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