AKINCI, ERHÜRMAN VE ÖZERSAY'I KABUL ETTİ!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’da katıldı