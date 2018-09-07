AKINCI, ERHÜRMAN VE ÖZERSAY'I KABUL ETTİ!
Akıncı Erhürman ve Özersay’ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’da katıldı
Etiketler : Mustafa Akıncı, Tufan Erhürman, Kudret Özersay, görüşme
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