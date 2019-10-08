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AKINCI, ERHÜRMAN'I TEBRİK ETTİ

AKINCI, ERHÜRMAN'I TEBRİK ETTİ

Akıncı, Erhürman’ı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 27. Kurultayı’nda yeniden parti Genel Başkanlığı görevine seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Tufan Erhürman’a gönderdiği tebrik mektubunda, “Yeniden parti Genel Başkanlığı’na seçilmeniz dolayısı ile samimi tebriklerimi iletirim. Parti Meclisine seçilen üyelerinizle birlikte başarılı bir dönem geçirmenizi diler, size ve tüm CTP camiasına sevgilerimi sunarım” dedi.

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