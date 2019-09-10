AKINCI, FEYYAZOĞLU'NU KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Akıncı, Feyzioğlu’nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve beraberindekileri kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme, saat 10.00’da gerçekleşti.
Etiketler : Mustafa Akıncı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Metin Feyzioğlu
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