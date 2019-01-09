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AKINCI, GÜLGÜN SERDAR'I KABUL ETTİ

AKINCI, GÜLGÜN SERDAR'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yazar Gülgün Serdar’ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Eğitimci, Araştırmacı-Yazar Gülgün Serdar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Serdar, kabulde Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Doku isimli son kitabını takdim etti.

15 Aralık tarihinde yayınlanan ve tüm geliri Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak kitapta, Kıbrıs Türk kadın kimliği ve Kıbrıs Türk Edebiyatı irdelenirken, Kıbrıs’ın yakın tarihinde iz bırakmış olaylar ele alınıyor.

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