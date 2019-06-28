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AKINCI, HASAN KARAOKUÇU'YU KABUL ETTİ

AKINCI, HASAN KARAOKUÇU'YU KABUL ETTİ

Akıncı:Çocuklarımızı uyuşturucudan uzak tutmak için toplumsal bir seferberliğe ihtiyaç var

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çocuklarımızla gençlerimizi uyuşturucuyla zehirlenmekten uzak tutmak için toplumsal bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’yu kabul ederek görüşen Cumhurbaşkanı Akıncı, yapılan araştırmalarda uyuşturucu kullanımının giderek küçük yaşlara inmekte olduğunun ortaya çıktığının görüldüğünü belirtti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu görüşmede Cumhurbaşkanı’na yürüttükleri çalışmalar ve hazırlanan raporlarla ilgili bilgi verdi.
 

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