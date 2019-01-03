AKINCI, HÜKÜMET ORTAĞI PARTİLERİN BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Akıncı, hükümet ortağı partilerin başkanlarıyla bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet ortağı partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.
Akıncı’nın hükümet ortağı partilerin yetkilileriyle rutin toplantıları çerçevesindeki görüşme, saat 10.00’da başladı.
Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan yılın ilk toplantısına, Cumhurbaşkanı Akıncı; CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman; HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay; TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit; DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin yetkilileri katılıyor.
Etiketler : Mustafa Akıncı, hükümet ortağı partiler, başkanlar, görüşme
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