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AKINCI, HÜKÜMET ORTAĞI PARTİLERİN BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

AKINCI, HÜKÜMET ORTAĞI PARTİLERİN BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Akıncı, hükümet ortağı partilerin başkanlarıyla bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet ortağı partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Akıncı’nın hükümet ortağı partilerin yetkilileriyle rutin toplantıları çerçevesindeki görüşme, saat 10.00’da başladı.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan yılın ilk toplantısına, Cumhurbaşkanı Akıncı; CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman; HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay; TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit; DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin yetkilileri katılıyor.

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