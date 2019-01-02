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AKINCI, HÜKÜMET ORTAĞI PARTİLERİN YETKİLİLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

AKINCI, HÜKÜMET ORTAĞI PARTİLERİN YETKİLİLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Akıncı yarın hükümet ortağı partilerin yetkilileriyle bir araya gelecek

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın, hükümet ortağı partilerin yetkilileriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı’nın hükümet ortağı partilerin yetkilileriyle rutin toplantıları çerçevesindeki yarınki görüşme, saat 10.00’da başlayacak. Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak toplantı, yılın ilk buluşması olacak.

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