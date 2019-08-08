AKINCI, HULUSİ AKAR'I KABUL ETTİ

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi…

Akar, Kıbrıs Türk halkının hep yanında olduklarını olmaya devam edeceklerini söyledi…

Akar, siyasi eşitlik ve güvenlik konusunda yapmaları gereken neyse yapacaklarını da belirtti…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Akar ve komutanların adaya gelmesinin kendileri için önemini vurguladı…

Akıncı, Akar ile bugün iki önemli etkinlikte bir araya geldiklerini anımsattı…

Bu etkinliklerde bir kez daha barış, uzlaşı ve dostluk istediklerinin altını çizdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, barış içinde hep birlikte kalkınmak istediklerini söyledi…

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta olduğu gibi Türkiye ile Yunanistan arasında dostlukla geçen yıllar da olduğunu anımsatarak tarihin hep kavgayla ve zorluklarla geçmediğini kaydetti…

Bölgede çok büyük çileler çeken halklar da olduğunu anımsatan Akıncı, Kıbrıs’ta ise Türkiye’nin varlığının en büyük güvence olduğunu kaydetti…

Uzattıkları barış elinin havada kalmamasını umut ettiğini, Türkiye’nin dostluğundan kazanılacak çok şey olduğunu kaydeden Akıncı, kavgaya didişmeye ayırılacak zamanın işbirliğine ayırılması durumunda herkesin büyük kazancı olacağını anımsattı…

Akıncı Akar ve komutanların KKTC’de olmasının Güney tarafından yanlış yorumlanmamasını, ne tehdit ne de başka bişey olduğunu kaydetti, “ama bir şeyin de altını çizmek lazım. Haklarımızın da koruyucusuyuz bunun için de güçlü olmak zorundayız ama gücümüzü barış ve dostluğun idamesi için kullanmak istiyoruz” dedi…

Yarınki görüşmeye de değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, haklarımızı korumanın bilinci ve kararlılığı içinde ama eğer bir dostluk eli varsa onu tutmanın siyasi kararlılığı içinde görüşmeye gideceklerini söyledi, aynı kararlılığı karşı taraftan da görme umudunu dile getirdi…