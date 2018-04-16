Akıncı ile Anastasiadis akşam yemeğinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Crans Montana’da gerçekleştirilen Beşli Konferans kapsamında bir araya geldikleri 6 Temmuz 2017’den bu yana ilk kez gayri resmi yemekte bir araya geldi.

Liderler 9,5 aylık aranın ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spear’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında buluştu. Görüşme, saat 19.08’de başladı.

Görüntü için dahi ara bölgeye basının alınmadığı görüşme, müzakerelerin yeniden başlaması değil, bir durum değerlendirmesi niteliğinde.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yemekle ilgili olarak 5 Nisan’da yaptığı açıklamada, bu buluşmanın herkesin ayrı ayrı yollara mı gideceği yoksa birlikte mi yürüneceğini görme açısından önemli olduğunu söylemiş; tamamen bir niyet araştırması olduğunu kaydetmişti.

Amacın 10 aydır bir araya gelmemenin yarattığı sıkıntıların aşılması olduğunu söyleyen Akıncı, yemekteki gündemin “asıl konuşulması gerekenler” olacağını, sürecin Crans Montana’da bırakıldığı yerden aynen başlamasının da söz konusu olmadığını vurgulamıştı.

2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir yıla yakın kesintiye uğrayan müzakereler, Akıncı’nın Cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen sonrasında başlamış, BM parametreleri ve 11 Şubat 2014 mutabakatını esas alınarak yoğun bir şekilde sürdürülmüştü.

Müzakereler Cenevre’de başlayan, Crans Montana’da devam eden, Kıbrıs sorununun iki kurucu devlet temelinde federal bir çözümle sonlandırılmasını hedefleyen ve garantörlerin de katıldığı 5’li konferansın sonuçsuz kapanmasıyla kopmuştu.