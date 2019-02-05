Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. AKINCI, İLKER EDİP'İ KABUL ETTİ
AKINCI, İLKER EDİP'İ KABUL ETTİ

AKINCI, İLKER EDİP'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’i kabul ederek görüştü

A+A-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’i kabul ederek görüştü. Beyarmudu Belediye Başkanı Edip görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bölgedeki sorunlar ve belediyenin projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.