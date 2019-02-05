AKINCI, İLKER EDİP'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’i kabul ederek görüştü. Beyarmudu Belediye Başkanı Edip görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bölgedeki sorunlar ve belediyenin projeleriyle ilgili bilgi verdi.