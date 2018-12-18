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AKINCI-LITE GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

AKINCI-LITE GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

Akıncı-Lute görüşmesi tamamlandı

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici Özel Danışman Jane Holle Lute bugün bir kez daha liderlerle görüştü.

Sabah saatlerinde Rum Lider Anastasiadis’le bir araya gelen Özel Danışman Lute, saat 10.30’da ise Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Özel Danışman Lute arasındaki görüşme tamamlandı. Lute görüşmeyl ilgili açıkama yapmazken, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcunun açıklama yapması bekleniyor.

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