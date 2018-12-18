AKINCI-LUTE BUGÜN YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici Özel Danışman Jane Holle Lute arasındaki görüşme başladı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici Özel Danışman Jane Holle Lute, bu sabah Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de bir araya geldi.

Anastasiadis ve Lute’un 08.00’de başlayan görüşmesi 09.45 sıralarında sona erdi.

Rum haber kaynaklarına göre, görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lute’un, bugün akşam üzeri adadan ayrılması bekleniyor.