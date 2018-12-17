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AKINCI-LUTE GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

AKINCI-LUTE GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Akıncı-Lute görüşmesi başladı

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute adadaki temaslarını sürdürüyor.
Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi..Cumhurbaşkanlığında yer alan görüşme saat 10.00’da başladı.

Önceki akşam adaya gelen Özel Danışmanı Jane Holl Lute, dün Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadis ile görüşmüştü.
Lute’un yarın adadan ayrılması öngörülüyor.

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