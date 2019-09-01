Akıncı, Lute ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u kabul ederek görüştü. Görüşme az önce tamamlandı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de sabah görüşen Lute ile Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmesi saat 17.00’de başladı.

Akıncı ile Lute görüşmesinde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile diğer yetkililer de hazır bulundu.Yaklaşık iki saat süren görüşme saat 19.00’da sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nun BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bugün gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yazılı açıklamada bulundu.

Burcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bugün uzun ve yararlı bir görüşme yaptık.

Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk tarafı olarak öteden beri üzerinde durduğumuz konulardaki açık ve net olan tutumumuzu ayrıntıları ile izah etti.

Lute, Genel Sekreter’in de beklentisi olan referans kavramları ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret etmektedir. Bu bağlamda Lute, Cumhurbaşkanımız ile yarın da görüşme arzusunu iletmiştir.

Görüşme, yarın öğleden sonra gerçekleşecektir”.