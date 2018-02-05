AKINCI, LÜTFİYE ÖZİPEK'İ TELEFONLA ARAYIP KUTLADI!
Lütfiye yarın Akıncı'nın konuğu olacak
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Türkiye'nin beğeniyle izlenilen ses yarışması O Ses Türkiye'nin bu yılki şampiyonu Kıbrıslı ses sanatçımız Lütfiye Özipek'in başarısı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından taktirle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lütfiye Özipek’in dün akşamki büyük başarısını kendisini telefonla arayarak kutladı.
Tüm toplumumuzun bu başarıdan gurur duyduğunu ve Cumhurbaşkanı olarak bu duygulara tercüman olduğunu ifade ederek başarılarının devamını diledi.
Adamıza bu gece dönecek olan Lütfiye’yi Cumhurbaşkanı yarın saat 12:00 de kabul edecek.
Etiketler : O Ses Türkiye, Lütfiye Özipek, Cumhurbaşkanı, Mustafa Akıncı
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