AKINCI, MÜMTAZ SOYSAL İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hayatını kaybeden Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal için taziye mesajı yayımladı

Akıncı mesajında:

“Uzun yıllar, Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs konusunda danışmanlık görevini yürütmüş, 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrası oluşturulan Kurucu Meclis’te Anayasa Komitesi’nde yer alarak 1961 Anayasası’nın hazırlanmasında etkin rol almış, TC Dışişleri Bakanlığı dahil birçok siyasi görevde bulunmuş Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Yaşama gözlerini yuman Mümtaz Soysal’a Tanrı’dan rahmet, geride bıraktıklarına, sevenlerine ve tüm Türk ulusuna başsağlığı diliyorum.” dedi.