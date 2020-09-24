Akıncı öğrencilerle online derste

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, bu sabah Lefkoşa’daki çarşı ziyareti sırasında Tuana adlı öğrencinin daveti üzerine bir süre on-line İngilizce dersine katıldı. Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, on-line derste öğretmen ve öğrencilere seslenen Akıncı, başarılar diledi.