AKINCI OPERATÖR TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

BRT Muhabirinin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği son görüşmede uzlaşılan mobil telefonların adanın tamamında kullanılabilmesi konusunda bugün iki özel sektör kuruluşu ve diğer ilgili tüm taraflarla toplantı yapıyor.