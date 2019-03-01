AKINCI OPERATÖR TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞÜYOR
Cumhurbaşkanı Akıncı mobil operatör temsilcileriyle görüşüyor
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BRT Muhabirinin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği son görüşmede uzlaşılan mobil telefonların adanın tamamında kullanılabilmesi konusunda bugün iki özel sektör kuruluşu ve diğer ilgili tüm taraflarla toplantı yapıyor.
Etiketler : Mustafa Akıncı, Nikos Anastasiadis, mobil telefonlar
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