AKINCI: RUM TARAFI BİR ANLAYIŞ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMELİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın çevresindeki doğalgaz ve enerji yataklarının akıl yolunda birleşilmesi gerektiği uyarısını yineledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider ile görüşebileceği mesajını da verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güneydeki sondaj çalışmalarına ilişkin girişimlerin ve bu çalışmaların geri çekilmesinden çıkarılması gereken dersler olan örnek bir konu olduğuna işaret etti.

Akıncı bu zenginliklerden her iki toplumun da hakkı olduğunu anımsattı.

Akıncı “Kıbrıs’ın çevresindeki doğalgaz ve enerji yatakları eğer akıl yolunda birleşilmezse, eğer bu zenginliklerde her iki toplumun da hakkı olduğu kabul edilip bunun gerekleri yerine getirilmezse ve bu konu iki toplum ile başta Türkiye ve Yunanistan arasında işbirliği alanı olma yönünde değerlendirilmezse olacak olan bu durumdur’ dedi.

Akıncı doğal kaynaklar konusunda ara formüller üretilebileceğine de dikkat çekti.

‘Kıbrıs’ta iyi olacak olan ve yapılması gereken Rumların bir anlayış değişikliğine gitmesi ve bugüne kadar kurulamayan adil kalıcı bir çözümün gerçekleştirilmesidir. Bunu yapmak istemiyorlarsa bile doğal kaynaklar alanında ara formüller üretilebilir, işbirliği imkanları yaratılabilir.’

Cumhurbaşkanı Akıncı Rum lider ile planlanmış bir görüşme olmadığını söylerken biraraya gelebilecekleri mesajını da verdi.

Rum Lider Anastasiadis ile şu anda planlanmış bir görüşmesi olamadığını da belirten Akıncı, önümüzdeki süreçte Rum tarafının niyeti nedir, bugüne kadarki anlayışları devem edecek mi yoksa çözüm üreten, uzlaşma arayan bir tavır mı sergileyecekler, bu niyetin ne olduğunu anlamak için bir araya gelmelerinin gerekli olacağını belirtti.