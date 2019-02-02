AKINCI, SERDAR DENKTAŞ'A BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Akıncı Serdar Denktaş’a başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın vefatından dolayı Serdar Denktaş’ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, baş sağlığı dileğini, bu sabah Serdar Denktaş’ı telefonla arayarak iletti.
Etiketler : Mustafa Akıncı, Serdar Denktaş, başsağlığı
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