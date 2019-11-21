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AKINCI, SİYASİ PARTİ BAŞKAN VE TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

AKINCI, SİYASİ PARTİ BAŞKAN VE TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle görüşüyor.

Toplantıya Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Anamuhalefet Cumhuriyetci Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş katıldı.

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